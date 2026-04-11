Ô tô lao vào sạp tạp hóa ở TPHCM, chủ tiệm thoát chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 11/4, nam tài xế hơn 40 tuổi lái chiếc ô tô biển số 51L-605.xx chở con gái khoảng 10 tuổi chạy trên đường Nguyễn Thị Rành, theo hướng từ đường Phan Văn Khải đi đường tỉnh lộ 7.

Sạp tạp hóa bị ô tô tông trúng (Ảnh: Người dân cung cấp)

Khi qua khỏi điểm giao với đường Hương lộ 2 khoảng 100m, ấp Xóm Mới, xã Nhuận Đức (trước đây là xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi), chiếc ô tô tông vào biển báo, biển hiệu, các chậu cảnh ven đường.

Phương tiện tiếp tục lao đi khoảng 20m tông vào quầy tạp hóa, xe nước mía của bà Nguyễn Thị Mai. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào cổng nhà dân.

Lúc này, người dân địa phương hỗ trợ mở cửa, đưa hai người trong xe ra ngoài. May mắn không có ai bị thương, nhưng tinh thần hoảng loạn. Vụ tai nạn làm chiếc ô tô hư hỏng, bung túi khí, hiện trường ngổn ngang.

Ô tô tông vào cổng nhà dân, bung túi khí (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Nam tài xế có dấu hiệu mệt mỏi được chúng tôi hỗ trợ thoát ra khỏi xe rồi dìu vào nhà chị Mai nghỉ ngơi. May mắn lúc ô tô lao đến, tiệm tạp hóa không có khách nên chị Mai đã đi vào trong nhà”, nhân chứng kể.

Đội CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TPHCM) và Công an xã Nhuận Đức đã đến xử lý hiện trường.