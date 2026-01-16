Hai xe đầu kéo đâm nhau trên Vành đai 3, một người bị thương

Sáng 16/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Mai Dịch hướng cầu Thăng Long), thuộc phường Nghĩa Đô, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo.

Vào thời gian trên, ô tô mang BKS 30M-035.xx kéo rơ moóc BKS 29RM-016.xx, do anh Đ.M.V. (SN 1983, quê Ninh Bình) điều khiển, đi đến khu vực cột điện chiếu sáng số CS1/PVD/32 đường Vành đai 3 đã đâm vào phía sau ô tô BKS 98C-348.xx kéo rơ moóc BKS 28R-001.xx do anh H.V.H. (SN 1984, quê Bắc Ninh) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Vụ việc khiến giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ (Ảnh: Văn Chiến).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến anh Đ.M.V. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô đầu kéo bị hư hỏng, giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ việc.