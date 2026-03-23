Ô tô khách va chạm xe máy ở Lâm Đồng, hai người tử vong

Sáng 23/3, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 22/3 tại Km1668+400 quốc lộ 1, đoạn qua xã Sông Lũy.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai người đi xe máy tử vong (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Thời điểm này, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-007.79 lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai bất ngờ va chạm với xe máy biển số 86B2-458.88.

Tai nạn làm hai người gồm một nam, một nữ trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.