Sáng 19/3, ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô con khiến 2 người bị thương.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu vực đường ĐT716, gần một nhà nghỉ ở thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có ông N.Đ.T. (SN 1979, trú Phan Thiết) và bà T.T.M.T. (SN 1989, cùng trú Phan Thiết).

Ô tô bốc cháy trên đường ven biển ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế, dập tắt đám cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý, vụ tai nạn làm bà T.T.M.T. gãy tay, còn ông N.Đ.T. bị xây xát nhẹ. Vụ cháy không lan sang khu vực xung quanh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.