Bắt ba cán bộ đăng kiểm tàu cá ở Lâm Đồng

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can gồm Trần Nguyên Vũ (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi), Trưởng phòng đăng kiểm tàu cá; Nguyễn Anh Duy (40 tuổi), đăng kiểm viên.

Trụ sở Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, thời hạn tạm giam 3 bị can 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của công an, trong thời gian làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá cải hoán, các bị can đã làm sai quy trình chuyên môn, hợp thức hóa hồ sơ không đúng quy định.

Cơ quan điều tra xác định, việc hợp thức hóa này đã tạo điều kiện để một số tàu cá cải hoán được thông qua thủ tục kiểm định dù chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đổi lại, các bị can nhận tiền từ các đơn vị, cá nhân liên quan để hưởng lợi.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có trường hợp thu lợi bất chính số tiền lớn từ hoạt động này, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động khai thác thủy sản.

Trong vụ án, Trần Nguyên Vũ được xác định giữ vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện sai phạm. Hai bị can còn lại tham gia trực tiếp vào quá trình hợp thức hóa hồ sơ, dù biết không đúng quy định nhưng vẫn thực hiện.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.