Ô tô để trong sân nhà dân bị "bà hỏa" thiêu rụi

Thái Bá
(Dân trí) - Chiếc ô tô để trong sân một nhà dân ở Ninh Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau thời gian ngắn chỉ còn lại trơ khung, một số tài sản khác gần đó cũng bị thiêu rụi.

Ngày 27/10, lãnh đạo UBND phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến chiếc ô tô và nhiều tài sản của một nhà dân bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy dữ dội tại sân nhà dân ở Ninh Bình (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà một hộ dân ở tổ 12, phường Trung Sơn. Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát mạnh đã nhanh chóng thiêu cháy chiếc ô tô đỗ trong sân.

Chỉ sau thời gian ngắn, chiếc ô tô còn lại trơ khung. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy.

Ô tô bị "bà hỏa" thiêu rụi còn lại trơ khung (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy.