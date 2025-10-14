Ô tô đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3

Khoảng 21h10 ngày 13/10, một chiếc ô tô đầu kéo đang di chuyển tại đường Vành đai 3 trên cao, khi đi tới ngang số nhà 156 Khuất Duy Tiến (đoạn qua phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), hướng từ Khuất Duy Tiến đi Mai Dịch, thì đầu ô tô bốc khói trắng.

Phần đầu chiếc ô tô bốc cháy dữ dội (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhân chứng cho biết khi phát hiện sự cố, tài xế ô tô đầu kéo đã đỗ gọn phương tiện vào làn dừng khẩn cấp rồi thoát ra bên ngoài.

Vụ cháy nhìn từ xa (Ảnh: Phạm Hà).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cảnh sát cho biết vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.