Ô tô Mercedes bốc cháy ngùn ngụt trên đường Hà Nội

Chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa đường tại đoạn đối diện số 29 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), khoảng 20h40 ngày 11/10.

Thời gian trên, ô tô hiệu Mercedes đang di chuyển trên đường Nguyễn Hoàng, phần đầu xe bốc cháy. Nhiều người dân đi đường ngay lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng.

Chiếc ô tô Mercedes bốc cháy ngùn ngụt trên đường Nguyễn Hoàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Thông tin với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với cảnh sát PCCC&CNCH dập lửa.

Cảnh sát PCCC khống chế vụ cháy nhưng chiếc Mercedes vẫn bị hư hỏng nặng (Ảnh: Minh Loan).

Tại hiện trường, phần đầu xe Mercedes bị lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc khiến giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.