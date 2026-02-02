Ô tô đâm vào dải phân cách lật nghiêng, tài xế tự trèo ra ngoài

Sáng 2/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết khoảng 7h cùng ngày, ô tô con biển số 19A-463.xx, do anh N.H.Q. (SN 1997, quê Phú Thọ) điều khiển, di chuyển trên đường Võ Chí Công (TP Hà Nội).

Khi xe này đi tới đoạn ngang số nhà 97 Võ Chí Công (chiều từ Xuân La đi Vành đai 2) thì đâm vào dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô, rồi tự lật nghiêng sang trái.

Hình ảnh tài xế tự thoát ra khi cửa lái bị chặn (Ảnh: Đình Hoàn).

Tại hiện trường, chiếc ô tô lật nghiêng, tài xế phải trèo từ vị trí ghế lái sang ghế phụ phía trước để thoát ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ sự việc. Qua kiểm tra, tài xế Q. không vi phạm nồng độ cồn. Tài xế trong vụ việc đã tự xin khắc phục và cẩu, kéo phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.