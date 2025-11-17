Tài xế mất lái, ô tô lao qua dải phân cách trên đường ở Hà Nội

Tối 16/11, một chiếc ô tô chưa rõ BKS di chuyển từ hướng cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc hướng đi Nguyễn Lương Bằng. Khi xuống gần hết cầu vượt, tài xế ô tô bất ngờ mất lái, chiếc ô tô lao qua dải phân cách trên đường.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lê Trung).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân sơ bộ do tài xế bị mất lái.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, một phần dải phân cách cứng bị húc đổ, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.

Nhà chức trách cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế không phát hiện vi phạm.