Ô tô khách tông xe đầu kéo đang dừng bên quốc lộ, 2 người bị thương

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ ô tô khách va chạm xe đầu kéo khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h20 cùng ngày, ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29H-986.xx, do anh N.Q.T. (SN 1975, trú tại thành phố Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi Gia Lai. Thời điểm này, trên xe có 10 hành khách.

Vụ tai nạn khiến ô tô khách hư hỏng phần đầu (Ảnh: Chí Anh).

Khi ô tô khách do anh T. điều khiển đến Km1586+600, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, đã tông vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát 82H-005.xx đang dừng bên đường bốc hàng.

Xe đầu kéo do anh B.X.C. (SN 1978, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 người trên ô tô khách bị thương nặng. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, tổ chức điều tiết giao thông.

Các phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó ô tô khách nát phần đầu.