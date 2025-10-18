Cây xanh đô thị "mọc" ngay dưới mái hiên nhà dân

Ngày 18/10, một lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị có nhận phản ánh của người dân về việc cây xanh trồng trên vỉa hè quá sát với nhà ở, thậm chí nằm ngay dưới mái hiên nhà dân trên đường Nơ Trang Lơng.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Nơ Trang Lơng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư.

Người dân phản ứng khi cây xanh trồng được trồng dưới mái hiên nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vào đầu tháng 10, đơn vị thi công đã cho trồng khoảng 70 cây xanh trên vỉa hè, dọc tuyến đường để tạo cảnh quan. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh đã vấp phải sự phản ứng của một số hộ dân.

Ông S. (trú phường Buôn Hồ) cho biết, công nhân đã trồng đồng loạt cây bằng lăng, kích thước nhỏ trên vỉa hè, tuy nhiên có nhiều cây trồng vào vị trí ngay trước nhà dân, sát cửa nhà, trồng dưới mái che.

"Tôi nhận thấy nhiều cây trồng ở vị trí bất hợp lý, bây giờ cây đang nhỏ nhưng khi cây lớn sẽ vướng vào mái nhà, có thể che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm", ông S. nói.

Nhiều cây xanh được trồng sát với nhà dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông S. cho rằng việc trồng dưới mái hiên nhà, cây thiếu ánh sáng không chỉ thiếu thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển tự nhiên của cây.

Một số hộ dân đã trao đổi vụ việc đến chính quyền địa phương để xem xét, phối hợp với chủ đầu tư xử lý tình trạng này.

Một lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ cho biết, theo quy hoạch, vỉa hè của tuyến đường Nơ Trang Lơng mỗi bên 6m, nhưng khó khăn về kinh phí nên chỉ làm vỉa hè 3m và dự án cũng không thuộc quản lý của địa phương.

Theo lãnh đạo phường Buôn Hồ, tiêu chuẩn trồng cây xanh đô thị 8-12m sẽ trồng một cây và đơn vị thi công trồng ở phần giáp ranh giữa 2 nhà dân. Tuy nhiên có một số hộ không muốn trồng cây xanh gần nhà, sợ ảnh hưởng việc buôn bán nên có ý kiến.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét để trồng cây xanh vào vị trí hợp lý (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Phường đã trao đổi với chủ đầu tư về vụ việc này và được trả lời trồng theo hồ sơ thiết kế, không thể trồng cây chỗ này mà bỏ chỗ kia sẽ rất rắc rối", lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ cho hay.

Với ý kiến về việc trồng cây ngay dưới mái hiên, cây sẽ khó phát triển, lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ cho rằng sẽ phối hợp chủ đầu tư, kiểm tra để xử lý hài hòa.