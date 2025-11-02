Ô tô con tan nát sau tai nạn liên hoàn

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường tránh quốc lộ 1A làm một người bị thương.

Theo cảnh sát, khoảng 20h30 ngày 1/11, ông Võ Tấn A. (44 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 76K-786x lưu thông trên đường tránh quốc lộ 1A.

Vụ tai nạn liên hoàn làm một ô tô hư hỏng nặng (Ảnh: Trà Câu).

Khi ô tô di chuyển đến địa phận phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra va chạm với xe con mang biển kiểm soát 92A-421.xx di chuyển theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, ô tô của ông A. mất lái nên tiếp tục tông vào xe tải mang biển kiểm soát 66F-004.xx. Vụ tai nạn khiến ông A. bị thương nặng, 3 phương tiện hư hỏng. Trong đó ô tô của ông A. bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, đêm 1/11 tại địa bàn phường Đức Phổ có mưa lớn gây cản trở tầm nhìn dẫn đến tai nạn.