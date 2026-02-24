Ô tô con lao nhanh lấn làn, húc văng xe máy khiến thầy hiệu trưởng tử vong

Chiều 24/2, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong (Sơn La), cho biết trên quốc lộ 4G đoạn qua địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông N.G.T., Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, tại Km82 quốc lộ 4G, đoạn qua địa bàn xã Chiềng Khoong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Sơn La News).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS tỉnh Sơn La lưu thông trên quốc lộ 4G theo hướng Chiềng Khoong - Sông Mã với tốc độ cao đã lấn hết phần đường của chiều ngược lại.

Sau đó, ô tô con tông trúng xe máy do thầy N.G.T. điều khiển, đang đi đúng phần đường.

Cú va chạm mạnh khiến thầy T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.