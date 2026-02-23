5 vụ tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Khoảng 19h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với ô tô con biển số 61A-703.xx chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Cú va chạm khiến cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ô tô con hư hỏng, 2 trẻ nhỏ ngồi phía trong bị thương được người dân đưa đi cấp cứu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong đêm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 18h30 cùng ngày, cách vị trí nêu trên khoảng 200m, cũng trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua xã Kỳ Hoa) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, làm 2 trẻ em bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Ba ô tô xảy ra va chạm "dồn toa" trên cao tốc Vũng Áng - Bùng sáng 22/2 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tính riêng ngày 22/2, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 5 vụ tai nạn. Ngoài 2 vụ nêu trên, cao tốc Vũng Áng - Bùng ghi nhận thêm một vụ va chạm khác; cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng xảy ra 2 vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, tai nạn gia tăng do mật độ phương tiện tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi người dân đồng loạt trở lại các tỉnh, thành phố lớn.

Phương tiện gia tăng trên cao tốc qua các tỉnh miền Trung dịp Tết (Ảnh: Trần Cảnh).

Việc không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe dẫn đến nhiều vụ va chạm liên tiếp. Các sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ cục bộ. Có thời điểm, lực lượng chức năng buộc phải tạm đóng đường, phân luồng phương tiện xuống quốc lộ 1 để giảm tải cho tuyến cao tốc.