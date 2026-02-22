Xe máy chạy ngược chiều tông ô tô tải, một người tử vong

Tối 22/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ tai nạn tại quốc lộ 18.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, tại quốc lộ 18 (hướng Bắc Ninh – Nội Bài), đoạn qua xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy đi ngược chiều, trên xe máy có 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Thời điểm trên, ô tô tải đang lưu thông đúng chiều, đúng làn đường thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương, nhưng người ngồi sau tử vong.

Theo cơ quan chức năng, quốc lộ 18 là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó nhiều xe tải, xe container lưu thông với tốc độ cao. Việc đi ngược chiều trên tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây nguy hiểm cho người vi phạm mà còn đe dọa an toàn của các phương tiện khác đang lưu thông đúng luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi chủ quan, coi thường quy định an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng “đi tắt cho nhanh”, có thể để lại những hậu quả đau lòng, không thể khắc phục.