Ô tô con kẹt cứng giữa xe bồn và dải phân cách

Khoảng 13h10 ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang biển số 38H-026.xx di chuyển trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xe bồn xảy ra va chạm với ô tô con biển kiểm soát 38A - 143.xx di chuyển cùng chiều phía trước.

Ô tô con hư hỏng nặng sau va chạm (Ảnh: Lê Văn).

Sau vụ va chạm, ô tô con mắc kẹt giữa xe bồn với dải phân cách cứng bằng bê tông. Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương. Một đoạn tấm lưới chống chói trên dải phân cách xiêu vẹo.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.