Xe sang Maybach tan tành sau va chạm xe khách, ai phải chịu trách nhiệm?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 20/11, ô tô Mercedes Maybach S600 di chuyển với tốc độ cao, khi tới khúc cua tại đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) đã mất lái, lao sang làn ngược chiều và tông vào đầu xe khách đỗ ven đường. Cú va chạm khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, người ngồi sau ô tô tử vong tại chỗ còn lái xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Hông bên trái chiếc xe tan tành sau vụ tai nạn (Ảnh: Dũng Bùi)

Ngoài trách nhiệm của tài xế, một vấn đề được nhiều người chỉ ra là vị trí đỗ của xe khách. Theo đó, chiếc xe dường như đỗ tại khu vực đường cua, và cần làm rõ trách nhiệm liên đới của lái xe khách trong vụ tai nạn này.

Anh Phạm Quang Thắng để lại bình luận: “Xe khách đỗ đúng chỗ cua và chiếm phần lớn lòng đường thì cũng cần phải xem xét trách nhiệm”.

“Xe khách đỗ đoạn đường cong tự nhiên như vậy, phen này cũng mệt đấy”, anh Kiều Ngọc Lân tiếp lời.

“Dường như xe khách đậu ở đoạn đường cong tự nhiên, nơi đường giao nhau. Nếu đúng thì đây là nơi cấm đậu”, độc giả Tạ Trung Kiên bình luận.

Vậy dưới góc độ pháp lý, trách nhiệm của các tài xế sẽ ra sao trong vụ việc này?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đối với sự việc trên, vấn đề đầu tiên cơ quan điều tra sẽ làm rõ là nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, cần xác định lý do chiếc Maybach mất lái, văng vào xe khách là gì, có yếu tố lỗi của con người không hay hoàn toàn do tình huống bất khả kháng. Đây là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý đối với vụ việc.

Cụ thể, nếu tình huống được xác định là do sự kiện bất khả kháng, tức phương tiện vận hành ổn định, không có lỗi kỹ thuật trước khi mất lái nhưng vì sự kiện bất ngờ (Ví dụ: Nổ lốp, mất phanh, hỏng thước lái…) và tài xế đã dùng mọi biện pháp xử lý trong khả năng nhưng không ngăn được thiệt hại gây ra, trách nhiệm pháp lý có thể được miễn trừ.

Ngược lại, nếu có dấu hiệu yếu tố lỗi của con người như thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ hoặc thậm chí không đảm bảo chất lượng kỹ thuật, độ an toàn của phương tiện trước khi vận hành dẫn tới sự cố bất ngờ gây tai nạn, với hậu quả làm chết một người, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Trường hợp thuộc các tình tiết định khung tại khoản 2 Điều này như không có giấy phép lái xe theo quy định hay trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, mức phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

Về trách nhiệm của tài xế xe khách, Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định một trong những khu vực không được dừng xe, đỗ xe là trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất. Do đó, công an sẽ xác minh, làm rõ vị trí đỗ xe có phải là vị trí cấm dừng đỗ theo quy định pháp luật hay không.

Tiếp đó, nếu việc đỗ xe không đúng quy định, lực lượng chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa việc dừng đỗ với vụ tai nạn, từ đó xác định việc dừng đỗ có phải một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn chết người hay không. Nếu có, trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự có thể được xem xét còn nếu không, tài xế có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.