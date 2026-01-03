Toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn khiến 16 người tử vong

Trưa 3/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 20 vụ (-36,36%), giảm 14 người chết (-46,67%), giảm 2 người bị thương (-6,90%).

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Cục CSGT, trong thời gian trên, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 11.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ 116 ô tô, hơn 3.600 xe máy và 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 2.100 trường hợp.

Nhà chức trách cho hay, trong số gần 11.600 trường hợp vi phạm giao thông có gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.900 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Cũng trong thời gian nêu trên, theo Cục CSGT, công an 6/34 địa phương trên cả nước đã tổ chức 12 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho hơn 4.700 học viên đăng ký, tỉ lệ thi đạt 72,7%; tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe 310 hồ sơ, trong đó qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 212 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 97 hồ sơ.