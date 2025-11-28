Ô tô cháy rụi tại garage ở TPHCM

Ngày 28/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Trường khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy ô tô.

Chiếc ô tô cháy ngùn ngụt (Ảnh: CTV).

Khoảng 10h30 cùng ngày, chiếc ô tô 5 chỗ đậu trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (trước đây là TP Thủ Đức), bất ngờ bốc cháy.

Các nhân viên của garage tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Lúc này, nhiều người cùng nhau hợp sức đẩy phương tiện ra khỏi garage. Ngọn lửa sau đó cháy lớn, bao trùm cả chiếc ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt dập tắt ngọn lửa, nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi, chỉ còn khung sắt.