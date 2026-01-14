Ô tô chạy ngược chiều, tông người giao hàng ở Đồng Nai

Chiều 14/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều và tông thẳng vào một nam nhân viên giao hàng đi xe máy. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên bị hất tung xuống đường, bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở vòng xoay Long Khánh (Ảnh: CTV).

Theo Công an phường Long Khánh (Đồng Nai), vụ tai nạn trên xảy ra tại vòng xoay Long Khánh vào khoảng 14h cùng ngày.

Sau vụ va chạm, thanh niên đi xe máy bị thương nhẹ, phương tiện hư hỏng nặng. Tài xế ô tô 7 chỗ lái xe ngược chiều bị công an mời về trụ sở Trạm CSGT Suối Tre làm việc.

Trên không gian mạng, nhiều người bức xúc với hành vi lái xe ngược chiều của nam tài xế ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.