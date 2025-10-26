Đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt
(Dân trí) - Mưa lớn khiến nhiều điểm trên đèo Lò Xo (nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.
Ngày 26/10, Văn phòng Đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo, nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.
Theo Văn phòng Đường bộ III.3, sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy dương sạt xuống nhiều đoạn trên đèo Lò Xo, thuộc quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đăk Pét và xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi).
Nhiều mảng đất đỏ từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang đường. Tình trạng sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên đèo Lò Xo khiến các phương tiện buộc phải dừng lại, không thể di chuyển.
Đại diện Văn phòng Đường bộ III.3 cho biết đã yêu cầu lực lượng chức năng thông báo cho các phương tiện tạm thời không di chuyển trên đèo Lò Xo để đảm bảo an toàn.
Đồng thời, đơn vị đã huy động máy móc, nhân công khẩn trương khắc phục, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.