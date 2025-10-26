Đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt

Ngày 26/10, Văn phòng Đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo, nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Theo Văn phòng Đường bộ III.3, sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy dương sạt xuống nhiều đoạn trên đèo Lò Xo, thuộc quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đăk Pét và xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở để thông xe trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Nhiều mảng đất đỏ từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang đường. Tình trạng sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên đèo Lò Xo khiến các phương tiện buộc phải dừng lại, không thể di chuyển.

Nhiều phương tiện ùn tắc trên đèo Lò Xo do sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Văn phòng Đường bộ III.3 cho biết đã yêu cầu lực lượng chức năng thông báo cho các phương tiện tạm thời không di chuyển trên đèo Lò Xo để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, đơn vị đã huy động máy móc, nhân công khẩn trương khắc phục, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.