Ô tô 16 chỗ bốc cháy trên bàn nâng xe cứu hộ ở TPHCM

Ngày 3/3, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Rạch Dừa điều tra vụ cháy xe 16 chỗ.

Xe 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 10h cùng ngày, một nam tài xế điều khiển xe cứu hộ mang biển kiểm soát TPHCM, chở theo ô tô 16 chỗ lưu thông trong khu dân cư Khang Linh, phường Rạch Dừa (trước đây thuộc TP Vũng Tàu).

Bất ngờ, chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy. Tài xế lập tức dừng xe cứu hộ, tháo dây chằng, hạ bàn nâng để đưa phương tiện xuống mặt đường.

Người dân xung quanh đã kéo vòi nước và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Chiếc ô tô 16 chỗ bị thiêu rụi.