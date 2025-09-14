Mưa lớn bất thường gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Sáng 14/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, rạng sáng cùng ngày trên địa bàn phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) xảy ra mưa lớn cục bộ, gây ngập úng nhiều tuyến đường trọng điểm.

Theo cảnh sát, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất gồm: tổ 10 và 17 Pom Hán, tổ 14 Bắc Cường, tổ 26 Bắc Cường, khu vực tổ 11 Bắc Cường, tổ 17 Bình Minh, tổ 7 Xuân Tăng… Tại đây, mực nước bị ngập sâu khoảng 30cm, gây khó khăn lớn cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe máy và người đi bộ.

Lực lượng công an ứng trực tại các điểm ngập, giúp người dân di chuyển an toàn (Ảnh: Tống Huệ).

Trước tình hình mưa ngập bất thường, Công an phường Cam Đường đã triển khai phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu.

Theo đó, Công an phường Cam Đường đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, trực tiếp hướng dẫn lối đi an toàn giúp người dân, học sinh, cán bộ công nhân viên đi qua các đoạn ngập.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lào Cai cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại tổ 17 Pom Hán xử lý các điểm cống thoát nước bị tắc nghẽn, rửa bùn đất trên đường và khắc phục hậu quả sau ngập lụt tại Trường Mầm non Hoa Ban.

Cảnh sát rào chắn các lối đi bị ngập úng (Ảnh: Tống Huệ).

Nhà chức trách cho biết, mưa lớn cũng gây sạt lở tại số nhà 175-179 ở tổ 8 Nam Cường, công an phường sau đó đã có mặt để di dời người dân đến điểm an toàn...

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cơ sở rà soát, cảnh báo các điểm có nguy cơ ngập sâu, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, di chuyển an toàn.