Nước sông Ba dâng cao, Gia Lai di dời khẩn cấp hơn 200 hộ dân

Ngày 18/11, UBND xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai cho biết do mưa lớn kéo dài và thủy điện tăng lưu lượng xả lũ khiến nước sông Ba đang dâng cao rất nhanh, đe dọa đến tài sản, tính mạng của 207 hộ dân buôn Jứ, thuộc xã này sinh sống ở khu vực trũng thấp ven sông Ba, đoạn qua xã Ia Tul.

Trước tình trạng trên, chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Ia Tul phối hợp công an xã sử dụng 2 xe chuyên dụng để di dời khẩn cấp các hộ trong buôn Jứ đến khu vực trường học và nhà dân ở vùng lân cận để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp người dân di chuyển vật nuôi lên khu vực cao ráo, tránh nước lũ dâng cao bất ngờ trong đêm.

Lực lượng chức năng sử dụng xe chuyên dụng để đưa người dân đi sơ tán (Ảnh: Công an xã Ia Tul).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong ngày 18-20/11, nhiều xã, phường ở Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực phía Đông Gia Lai dự kiến lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện yêu cầu các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết và diễn biến mưa lớn để thông tin kịp thời cho người dân chủ động ứng phó.

Đồng thời, các địa phương chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở những nơi trú ẩn.