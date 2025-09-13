Bí thư Đảng ủy một xã ở Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Ngày 13/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Phan Tấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải, đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Cảnh đã nộp đơn xin nghỉ công tác cách đây gần nửa tháng.

Ông Phan Tấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải (Ảnh: Quảng Trị).

Ông Phan Tấn Cảnh (54 tuổi), quê tỉnh Khánh Hòa, là Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

Tháng 11/2020, ông Cảnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Đến đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận quyết định phân công, điều động, chỉ định ông Phan Tấn Cảnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ninh Hải (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa, ông Cảnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải.

Trước đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng xác nhận ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Trước khi sáp nhập, ông Nam là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, còn ông Hậu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận.