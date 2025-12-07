Núi có nguy cơ sạt lở, xã kiến nghị di dời hơn 1.200 người
(Dân trí) - Khu vực núi tại xã thôn Ea Hăn (xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) có nguy cơ sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm, chính quyền xã đã báo cáo tỉnh để di dời và sớm bố trí khu tái định cư cho người dân.
Sáng 6/12, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết đơn vị đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét di dời khẩn cấp, xây dựng khu tái định cư cho 242 hộ dân tại thôn Ea Hăn.
Theo ông Trực, bước đầu UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính lập các danh mục liên quan đến việc xây dựng khu tái định cư cho người dân.
Trong đợt mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, thôn Ea Hăn bị cô lập, nhiều khu vực bị sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm. Trong đó, có 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do bị nước lũ cuốn và bị vùi trong bùn đất do sạt lở.
Để di dời người dân do nước lũ dâng cao, chính quyền xã cùng lực lượng chức năng phải căng dây cáp qua sông để di dời bà con đến tránh trú tại các trường học, nhà văn hóa nằm ở khu vực an toàn.
"Khi nước lũ rút, người dân đã di chuyển về lại nhà để sinh sống. Tuy nhiên, tại núi Chư Yang Hanh có nguy cơ sạt lở nên cần thiết phải bố trí tái định cư khu vực khác cho người dân", lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho hay.
Thôn Ea Hăn hiện có 242 hộ với 1.230 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào H’Mông, di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống dưới chân núi.
Dự kiến xã Yang Mao sẽ bố trí tái định cư cho người dân tại khu vực phù hợp, địa hình bằng phẳng, không giáp với chân núi và có diện tích khoảng 2,4ha.