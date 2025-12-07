Núi có nguy cơ sạt lở, xã kiến nghị di dời hơn 1.200 người

Sáng 6/12, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết đơn vị đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét di dời khẩn cấp, xây dựng khu tái định cư cho 242 hộ dân tại thôn Ea Hăn.

Theo ông Trực, bước đầu UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính lập các danh mục liên quan đến việc xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Núi Chư Yang Hanh có nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống người dân địa phương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong đợt mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, thôn Ea Hăn bị cô lập, nhiều khu vực bị sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm. Trong đó, có 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do bị nước lũ cuốn và bị vùi trong bùn đất do sạt lở.

Để di dời người dân do nước lũ dâng cao, chính quyền xã cùng lực lượng chức năng phải căng dây cáp qua sông để di dời bà con đến tránh trú tại các trường học, nhà văn hóa nằm ở khu vực an toàn.

Thôn Ea Hăn bị sạt lở, nước lũ dâng cao gây chia cắt vào giữa tháng 11 vừa qua (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Khi nước lũ rút, người dân đã di chuyển về lại nhà để sinh sống. Tuy nhiên, tại núi Chư Yang Hanh có nguy cơ sạt lở nên cần thiết phải bố trí tái định cư khu vực khác cho người dân", lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho hay.

Thôn Ea Hăn hiện có 242 hộ với 1.230 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào H’Mông, di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống dưới chân núi.

Dự kiến hơn 1.200 người dân tại thôn Ea Hăn phải di dời, tái định cư khu vực khác (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dự kiến xã Yang Mao sẽ bố trí tái định cư cho người dân tại khu vực phù hợp, địa hình bằng phẳng, không giáp với chân núi và có diện tích khoảng 2,4ha.