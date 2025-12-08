Thanh Hóa thu ngân sách gần 55.000 tỷ đồng, đứng đầu Bắc Trung Bộ

Sáng 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Thanh Tùng).

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,27%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô GRDP ước đạt hơn 330.000 tỷ đồng, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ngành nông nghiệp phát triển bền vững; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,8% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, năm nay Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, ước đạt gần 55.000 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 3.510, vượt 17% kế hoạch.

Trong năm vừa qua, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo cơ sở cho việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Lê Hợi).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn và thể thao đạt thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công năm 2025; phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó thảo luận và thống nhất các biện pháp, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện phù hợp với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Lê Hợi).

Ông Anh cũng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 7 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; báo cáo về tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; đồng thời thảo luận, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.