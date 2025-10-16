Nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi trở thành Tỉnh ủy viên trẻ nhất Thanh Hóa

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố danh sách 69 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong danh sách này có 8 Tỉnh ủy viên là nữ và 22 Bí thư Đảng ủy xã, phường.

Đáng chú ý, bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, là nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất trong số 8 nữ Tỉnh ủy viên, khi mới 31 tuổi.

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, sau khi ông Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã bầu bà Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% số phiếu tán thành.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, bà Ánh từng kinh qua các vị trí: Phó Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.