Thanh Hóa nói về tiêu chuẩn chính trị của nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất

Nội dung này được ông Lê Xuân Thu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông tin tại cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 16/10.

Trước đó, từ ngày 14 đến 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, đã diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX và bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Trong số 8 nữ Tỉnh ủy viên trúng cử, bà Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 - Tỉnh ủy viên trẻ nhất, mới 31 tuổi.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người, đồng thời bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi về kết quả đại hội, trong đó có nội dung liên quan đến trường hợp bà Lê Ngọc Ánh - người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa ngay trong ngày diễn ra phiên trù bị đại hội (14/10), và chỉ một ngày sau đó đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa XX.

Trả lời tại cuộc họp báo, ông Lê Xuân Thu cho biết công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng.

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa (Ảnh: Khánh Trình).

Theo ông Thu, nhân sự cán bộ trẻ đã được Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị phương án từ rất sớm. Việc Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để bầu bà Ánh làm Bí thư Tỉnh đoàn đã được sự đồng ý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Ông Thu cho biết việc sắp xếp tổ chức Đại hội Đoàn, Mặt trận Tổ quốc tại nhiều tỉnh, thành phụ thuộc vào kế hoạch của Trung ương Đoàn. Nhân sự này đã được chuẩn bị từ sớm và đủ điều kiện theo quy định.

Cũng theo ông Thu, trước khi giới thiệu bà Lê Ngọc Ánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo đầy đủ với Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và đã được các cơ quan thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, không vi phạm quy định.