Nữ tài xế điều khiển ô tô vượt đường sắt khi barie đang hạ

Ngày 30/3, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính đối với chị Đ.P.H. (27 tuổi, trú tại xã Hòa Hội) vì hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h45 ngày 22/3, tại km1068+230 tuyến đường sắt qua địa bàn xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, chị Đ.P.H. điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-616.82 vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo, cần chắn đang hạ.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước làm việc với người vi phạm để xử lý theo quy định (Ảnh: Ngọc Linh).

Tại buổi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, nữ tài xế này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và trừ 2 điểm giấy phép.