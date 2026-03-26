Nữ tài xế che biển số xe máy nói "do trời mưa, sợ bẩn nên buộc vào"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 26/3, Tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp shipper (người giao hàng), xe ôm công nghệ... có hành vi che lấp biển kiểm soát, chở hàng cồng kềnh, sử dụng tai nghe, điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Địa điểm xử lý vi phạm trên tuyến đường Trần Nhật Duật và phố Hàng Đậu.

Theo cảnh sát, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên xử lý, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp vi phạm, đặc biệt trong các giờ cao điểm.

Đơn cử, lúc 9h25, tổ công tác phát hiện một shipper chở hàng cồng kềnh, đầu không đội mũ bảo hiểm di chuyển từ hướng phố Hàng Đậu đi đường Trần Nhật Duật, nên dừng xe để xử lý.

Tại chốt CSGT, danh tính tài xế được làm rõ là anh N.M.T. (SN 1995, trú tại Hà Nội). Sau khi dừng xe, cán bộ tổ công tác liền ghi hình lại hình ảnh vi phạm của tài xế T. để làm căn cứ xử lý.

Đáng chú ý, ngoài lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm và chở hàng cồng kềnh, anh T. còn đeo tai nghe khi điều khiển phương tiện. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế này.

Ngoài xử lý các tài xế là shipper, tài xế xe ôm công nghệ vi phạm, CSGT còn xử lý cả các lái xe máy che, dán biển kiểm soát.

Cụ thể, lúc 9h30, cán bộ tổ công tác làm nhiệm vụ cách điểm chốt khoảng 200m thông báo qua bộ đàm về việc, có một nữ tài xế điều khiển xe máy che biển kiểm soát. Ngay sau đó, một cán bộ CSGT làm việc tại chốt CSGT đã yêu cầu người phụ nữ dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, danh tính nữ tài xế xe máy vi phạm được xác định là bà N.T.H. (SN 1959, ở Hà Nội).

"Hôm qua trời mưa nên tôi dùng túi nilong để buộc biển số, việc này để tránh bùn đất bắn lên người tôi khi xe di chuyển. Tôi không biết việc này là vi phạm", bà H. trình bày với tổ công tác.

Tại Nghị định 168/2024, hành vi che biển số xe bị phạt rất nặng. Cụ thể lái xe sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt tiền tương ứng là 20 đến 26 triệu đồng với ô tô và 4 đến 6 triệu đồng với xe máy.

Tiếp đó, khoảng 10h20, tổ công tác dừng, kiểm tra xe máy do tài xế H.T.T. (SN 1982, ở Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên phố Hàng Đậu, chở nhiều thùng hàng cồng kềnh.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện số hàng hóa anh T. chở vượt quá 41/30cm chiều ngang (vượt quá 11cm). Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nam shipper số tiền 700.000 đồng.

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác phát hiện anh V.V.B. (SN 2002, quê Thanh Hóa), điều khiển xe máy nhưng tay vẫn sử dụng điện thoại.

Khi CSGT dừng xe, xử lý, nam tài xế này còn trình bày "chưa rõ lý do bị phạt". Tổ công tác sau đó đã cho anh B. xem hành vi vi phạm của mình để nam tài xế nắm bắt quy định của pháp luật.

Đại úy Tạ Đình Khánh, tổ trưởng tổ công tác cho biết, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Theo cảnh sát, chỉ một vài giây mất tập trung khi nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống.

"Trong số các đối tượng vi phạm, tài xế xe ôm công nghệ, shipper chiếm số lượng không nhỏ, những người này thường mang suy nghĩ cảnh sát sẽ bỏ qua vi phạm cho mình. Tuy nhiên lực lượng chức năng đều xử lý nghiêm, không có việc các trường hợp vi phạm được du di, bỏ qua", Đại úy Khánh nhấn mạnh.

Trong ảnh, CSGT luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình lại quá trình xử lý vi phạm.