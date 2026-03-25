CSGT truy vết tài xế ô tô gây tai nạn làm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 25/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa truy vết, xác định được tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 23/3, tại km6+950 đường tỉnh 156 (địa phận Bát Xát, Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh chiếc ô tô (khoanh tròn đỏ) trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera, khoanh vùng phương tiện nghi vấn.

"Chỉ sau 3 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được ô tô BKS 51D-480.xx cùng người điều khiển liên quan tới vụ việc. Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn là tình tiết tăng nặng, có thể bị xử lý theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 3 đến 10 năm", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Sau 3 giờ truy vết, CSGT đã tìm được phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn, người dân phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường, kịp thời cứu giúp người bị nạn, phối hợp cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.