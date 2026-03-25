Lắp đèn ưu tiên trái phép, tài xế ô tô ở Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Tối 24/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh P.A.T. (SN 1994, ở Hà Nội), do có hành vi lắp, sử dụng thiết bị ưu tiên không đúng quy định.

Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. sử dụng thiết bị ưu tiên không đúng quy định (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào khoảng 7h25 ngày 23/3, tại đường Nguyễn Quốc Trị (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), tài xế P.A.T. điều khiển ô tô BKS 30E-476.xx, đã có hành vi nháy đèn LED xanh - đỏ tại mặt ca lăng ô tô. Hành vi này của anh T. đã bị người dân ghi hình và phản ánh tới Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời lái xe P.A.T. đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, anh P.A.T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của tài xế T. là vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân không được tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép, tránh gây mất an toàn giao thông.