Loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt vì vượt đèn đỏ, đeo tai nghe khi lái xe

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 24/3, Tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý tình trạng xe ôm công nghệ vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường Giải Phóng.

Tại đây, cảnh sát bố trí 1 cán bộ chiến sĩ đứng cách điểm chốt khoảng 200m để ghi hình, thông báo các trường hợp vi phạm cho cán bộ tại điểm chốt phía trên dừng xe, xử lý.

Địa điểm xử lý vi phạm được đặt đối diện khu vực bến xe Giáp Bát.

Theo cảnh sát, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng cảnh sát không xử lý đối với nhóm tài xế này.

Phần lớn các vi phạm của tài xế xe ôm công nghệ là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Đặc biệt, không ít người sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy.

Đơn cử, lúc 17h, cảnh sát phát hiện một tài xế xe ôm công nghệ vừa lái xe vừa sử dụng tai nghe nên yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Ngay khi bị tổ công tác dừng xe, nam tài xế liền tháo tai nghe nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng CSGT, tuy nhiên hành vi vi phạm này đã bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cách điểm chốt khoảng 200m ghi hình.

Tại chốt CSGT, danh tính nam tài xế được làm rõ là T.V.Đ. (SN 2004, quê Bắc Ninh).

"Em có thói quen đeo tai nghe khi lái xe, việc này đỡ phải dừng xe để bấm điện thoại. Em biết là vi phạm, xin chấp nhận việc nộp phạt", tài xế Đ. nói và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 900.000 đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện chị P.T.N.A. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29V1-673.xx, có hành vi vừa đeo tai nghe vừa lái xe nên đã dừng phương tiện để xử lý.

Tại chốt CSGT, chị A. cho biết, do chiếc điện thoại của chị này đang dùng bị hỏng loa nên chị phải đeo tai nghe để đàm thoại.

"Tôi cũng chưa nắm được quy định đeo tai nghe khi lái xe sẽ bị xử phạt, đây là lần đầu tôi vi phạm, mong các đồng chí bỏ qua cho", nữ tài xế nói nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Ngoài việc lập biên bản xử lý vi phạm, đại diện tổ công tác còn giải thích cho các tài xế rằng, việc vừa đeo tai nghe hay sử dụng điện thoại, vừa điều khiển xe máy dễ gây ra các vụ tai nạn khi tài xế không để ý, quan sát đường di chuyển. Việc tập trung vào điện thoại, sẽ khiến các lái xe không kịp xử lý các tình huống trên đường.

Ngoài xử lý các trường hợp xe ôm công nghệ vi phạm, tổ công tác cũng xử lý cả các shipper (người giao hàng) có hành vi chằng buộc hàng hóa làm che lấp biển kiểm soát. Với vi phạm này, các lái xe sẽ bị xử phạt 350.000 đồng.

Đáng chú ý, lúc 17h30, tổ công tác phát hiện tài xế xe ôm công nghệ L.V.H. (SN 1975, quê Hưng Yên), điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, ông H. còn chở quá số người quy định. Nam tài xế này cũng bị CSGT phát hiện đeo tai nghe khi điều khiển xe máy.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, tổ trưởng tổ công tác cho biết thời gian qua, đơn vị này liên tục xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Theo cảnh sát, đây là những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

"Đáng nói, trong số các đối tượng vi phạm, nhóm tài xế xe ôm công nghệ chiếm số lượng không nhỏ, những người này thường mang suy nghĩ cảnh sát sẽ bỏ qua vi phạm cho mình", Thiếu tá Đoàn chia sẻ.

Cán bộ CSGT khẳng định trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có việc tài xế xe ôm công nghệ sẽ được du di, bỏ qua vi phạm.