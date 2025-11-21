CSGT Hà Nội tịch thu hơn 170 xe tự chế, xe kéo chở hàng cồng kềnh

Chiều 21/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh xe 3, 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp... đơn vị này đã phối hợp với công an cấp xã đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm.

CSGT Hà Nội xử lý một lái xe máy tự chế, kéo theo hàng cồng kềnh phía sau (Ảnh: Trần Thanh).

Qua đó (tính từ 15/10 đến 14/11), lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với công an cấp xã đã xử lý 243 trường hợp vi phạm gồm: 176 trường hợp xe 3, 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp; 31 trường hợp xe máy chở hàng cồng kềnh; 36 trường hợp kéo theo xe khác, vật khác.

Cảnh sát cho biết trong số này, cơ quan công an đã tịch thu 171 phương tiện tự chế không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông, đồng thời vận động người dân tự giác tháo dỡ, cắt bỏ 42 xe ba bánh tự chế.

Tại tuyến đường Phan Trọng Tuệ sáng 21/11 (xã Đại Thanh, TP Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với công an xã tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT xử lý một tài xế xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh (Ảnh: Trần Thanh).

Quá trình tuần tra, hầu hết người vi phạm đều không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe phù hợp với quy định.

Theo cơ quan chức năng, các phương tiện 3, 4 bánh tự chế khi đi trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn.

Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, song song với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đơn vị này luôn chú trọng tuyên truyền để người dân chở hàng đúng quy định, không mua bán, sử dụng phương tiện tự chế khi tham gia giao thông.