Một ngày, CSGT Hà Nội xử lý hơn 330 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông

Tối 19/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 19/11, các tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông tại các tuyến đường gần trường học trong các khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều.

Qua đó, cảnh sát đã phát hiện, xử lý 332 trường hợp vi phạm, gồm: 283 học sinh, 42 phụ huynh và 7 trường hợp phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng số tiền phạt ước tính 273,2 triệu đồng, tạm giữ 115 phương tiện.

CSGT tại Hà Nội xử lý học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, các lỗi vi phạm phổ biến mà CSGT đã xử lý gồm: chưa đủ tuổi điều khiển xe máy 48 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 214 học sinh, 42 phụ huynh; không có gương chiếu hậu 76 trường hợp, trong đó có 75 học sinh, 1 phụ huynh; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe có 1 học sinh…

Phòng CSGT Hà Nội nhận định, các hành vi nêu trên đều là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nguy cơ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo cảnh sát, từ 24/10 đến 14/11, CSGT các đơn vị, địa bàn đã phối hợp với công an xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra các bãi trông giữ xe của học sinh, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết với phụ huynh, nhà trường và chủ bãi giữ xe.

Tiếp đó, từ ngày 15/11, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của học sinh, phụ huynh chở học sinh và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.