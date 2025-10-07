Cháy kho hàng đồ nhựa ở TPHCM

Chiều 7/10, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho hàng trong hẻm trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho hàng trong hẻm 491, đường Trường Chinh. Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước vào bên trong nhà kho dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Lãnh đạo địa phương cho biết, bên trong kho hàng chứa nhiều đồ nhựa, thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong.