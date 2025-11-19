Nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi học ở TPHCM

Sáng 19/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh N.Q.V. (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TPHCM) lái xe máy mang biển số của tỉnh Lâm Đồng, chở theo em gái tên N.T.T.H. (14 tuổi), chạy trên đường song hành cầu vượt Sóng Thần, theo hướng từ Dĩ An tới Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong (Ảnh: CTV).

Khi đến trước chung cư Sen Hồng, phường Dĩ An, xe máy bị kẹp giữa ô tô đầu kéo đang dừng đỗ và một xe đầu kéo khác đang chạy cùng chiều.

Anh V. thắng gấp khiến xe máy trượt ngã xuống đường. Nữ sinh không may ngã vào gầm xe đầu kéo và bị cán tử vong, người anh may mắn thoát nạn. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Người thân của nữ sinh cho biết, gia đình sống tại phường An Phú (TPHCM). H. học lớp 9 tại Trường THCS Linh Đông (TP Thủ Đức cũ). Vụ tai nạn xảy ra khi người anh đưa nữ sinh này đi học.