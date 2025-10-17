Nữ sinh lớp 9 đi xe đạp tử nạn ở Hà Nội

Khoảng 6h50 ngày 17/10, tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (phường Yên Sở, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Thời gian trên, một nữ sinh lớp 9 điều khiển xe đạp đi trên đường Ngọc Hồi, khi tới nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (đoạn gần cổng bến xe Nước Ngầm) thì xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 89H-084.xx.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh điều khiển xe đạp tử vong tại chỗ (Ảnh: Lê Hiếu).

Nhà chức trách cho biết vụ va chạm khiến nữ sinh tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp bị hư hỏng, biến dạng.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, phối hợp với Công an phường Yên Sở cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông, làm rõ vụ tai nạn.