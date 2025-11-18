Nhà vệ sinh công cộng ở TPHCM bỗng biến mất rồi đột nhiên xuất hiện lại

Ngày 18/11, ông Hoàng Công Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Tiên Phong (trụ sở ở phường Xuân Hòa, TPHCM), cho biết, ông đã làm đơn trình báo gửi đến Công an phường Sài Gòn về việc nhà vệ sinh công cộng gắn liền ki-ốt do doanh nghiệp đầu tư bỗng dưng biến mất.

Nhà vệ sinh công cộng trước khi "bốc hơi" (Ảnh: H.H.).

Theo ông Hiệp, Công ty Tiên Phong được UBND TPHCM cho phép triển khai đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Tháng 5/2023, Công ty Tiên Phong đã đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng gắn liền ki-ốt tại địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, nhằm phục vụ cộng đồng và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nhà vệ sinh công cộng biến mất (Ảnh:H.H.).

Sáng 11/11, Công ty Tiên Phong phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng gắn liền ki-ốt cùng tài sản, thiết bị bên trong bỗng dưng biến mất. Trước đó, đơn vị chưa nhận bất kỳ thông báo bằng văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng hoặc đơn vị có thẩm quyền.

“Đơn vị đã đầu tư hơn 500 triệu đồng nhằm phục vụ xã hội, bảo vệ môi trường. Công ty vẫn quản lý hoạt động, vận hành bình thường, đảm bảo vệ sinh, điện nước và an toàn khu vực, phục vụ người dân và du khách”, ông Hiệp chia sẻ.

Theo ông Hiệp, sự việc xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại lớn về tài sản của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến chủ trương xã hội hóa mà thành phố đã đề ra.

Nhà vệ sinh công cộng bất ngờ xuất hiện trở lại (Ảnh: Lê Trai).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau trình báo của ông Hiệp, nhà vệ sinh công cộng lại được trả về gần vị trí cũ.

“Tôi không rõ vì sao nhà vệ sinh công cộng trước đó bị dọn đi, mới đây lại được đặt lại”, một người dân sống gần khu vực này chia sẻ.

Theo ông Hiệp, nhà vệ sinh công cộng dù được trả lại, nhưng không đúng vị trí cũ. “Vị trí trước đó tôi lắp đặt là bên trong hàng rào màu trắng, nơi một nhà hàng vừa được dựng lên”, ông Hiệp nói.

Công an phường Sài Gòn đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Hiệp và xác minh điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.