Nữ sinh Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn Tết

Ngày 4/3, Công an xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) phát đi thông báo tìm kiếm cháu Nguyễn Hương Nhi (SN 2012, trú tại xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội).

Trước đó, Công an xã Lam Thành tiếp nhận thông tin từ Công an thành phố Hà Nội về việc cháu Nhi mất liên lạc với gia đình, đề nghị phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy cháu Nguyễn Hương Nhi (bên trái) được một nam thanh niên chở rời nhà ngoại bằng xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội (Ảnh: Công an xã Lam Thành).

Theo thông tin mẹ cháu Nhi cung cấp cho Công an thành phố Hà Nội, cháu Nhi về quê ngoại tại xóm Châu Nhân 9, xã Lam Thành ăn Tết. Tuy nhiên, từ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) gia đình không liên lạc được với cháu Nhi.

Các hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, cháu Nhi di chuyển trên xe máy mang biển kiểm soát 29AC-786.41 cùng một nam thanh niên. Thời điểm rời đi, cháu Nhi mặc áo khoác xanh nhạt, quần đen; nam thanh niên mặc áo khoác đen và quần bò cùng màu.

“Bước đầu chúng tôi đã xác định được người điều khiển xe máy đưa cháu Nhi rời đi là V.X.L. (SN 2008, trú tại xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội). Cùng với ra thông báo và tổ chức tìm kiếm cháu Nhi, chúng tôi đang xác minh, nếu đủ điều kiện thụ lý sẽ thụ lý để điều tra theo dấu hiệu tội phạm”, đại diện Công an xã Lam Thành thông tin.