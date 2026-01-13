Nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng

Sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm nam sinh T.V.T. (SN 2013, học sinh lớp 7, trú thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà) do gia đình trình báo mất liên lạc.

Theo người thân, khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở với bà nội, cháu T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi đi xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ bé trai đều đang đi vắng.

Hình ảnh bé trai (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đến tối cùng ngày, bà nội không thấy cháu trở về nên tìm kiếm quanh khu vực sinh sống nhưng không có kết quả. Gia đình tiếp tục dò hỏi bạn bè thân thiết của bé trai song vẫn không nhận được thông tin.

Gia đình đã trình báo cơ quan công an và nhờ cộng đồng hỗ trợ.

"Trước đây T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm, chúng tôi lo lắng cháu bị kẻ xấu dụ dỗ hoặc bắt cóc", người thân nói và mong các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm để nam sinh sớm được an toàn trở về.