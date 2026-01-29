Chìa khóa thông minh giúp anh quân nhân đoạt giải Nhất sáng kiến giao thông

Chiều 28/1, tại hội trường tầng 2 trụ sở Bộ Nội vụ (phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), Lễ trao giải Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng.

Có mặt từ rất sớm sau ngày thi đầy căng thẳng, anh Trần Văn Hân (SN 1997) - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Đoàn 324, Quân khu 4 - ngồi chờ đợi khoảnh khắc công bố kết quả.

Ba tháng nghiên cứu, chỉnh sửa liên tục để tìm ra giải pháp phù hợp

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hân cho biết tháng 10/2025, anh đăng ký tham gia chương trình Sáng kiến An toàn giao thông 2025.

Chứng kiến thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, học sinh xảy ra liên tiếp, do bố mẹ không quản lý con cái chặt trong vấn đề sử dụng xe máy, anh luôn trăn trở và thôi thúc phải làm điều gì đó thiết thực.

Anh Trần Văn Hân chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Người đàn ông đã chủ động tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt qua các bài viết trên báo Dân trí. Anh Hân nhận thấy đây là một chương trình ý nghĩa, có thể tạo ra những giải pháp thực tế nhằm hạn chế tai nạn giao thông ở trẻ em.

“Tôi coi đây là cơ hội để đóng góp một sáng kiến giúp giảm bớt những vụ tai nạn không mong muốn”, anh nói.

Sau khi nghiên cứu kỹ thể lệ và mục tiêu cuộc thi, anh Hân tìm kiếm đồng đội có chuyên môn kỹ thuật để cùng hợp tác.

Dù có ý tưởng ban đầu, anh thừa nhận mình thiếu kiến thức về chế tạo, một mình khó hoàn thiện được sáng kiến. May mắn trong đơn vị có chiến sĩ Phạm Ngọc Minh Nhật sinh năm 2001, đang thực hiện nghĩa vụ, từng theo học Đại học Bách khoa, hiểu về động cơ đã hỗ trợ anh trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm.

Tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, anh Hân và đồng đội xác định không làm cho có mà hướng đến hiệu quả thực tiễn.

Nhóm dành gần hai tháng để nghiên cứu, sàng lọc ý tưởng, tìm tài liệu trên mạng, thư viện, đọc báo, xem video và phân tích các dữ liệu liên quan.

“Nhiều phương án được đưa ra nhưng chưa phù hợp, chúng tôi phải chỉnh sửa liên tục. Mất 2 tháng mới thống nhất được ý tưởng cuối cùng và bắt tay triển khai”, anh Hân cho biết.

Sáng kiến được nhóm lựa chọn là: “Chìa khóa thông minh giúp phụ huynh kiểm soát việc sử dụng xe máy của con cái”, xuất phát từ thực trạng nhiều trẻ em, học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

“Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến trẻ chưa đủ tuổi lái xe khiến chúng tôi day dứt. Đó không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là tổn thất lớn cho xã hội”, anh Hân chia sẻ.

Hình ảnh minh họa về sáng kiến chìa khóa thông minh của nhóm anh Hân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phân công rõ ràng, thử nghiệm thực tế ngay tại đơn vị

Theo anh Hân, dù nhóm nghiên cứu chỉ gồm hai người nhưng nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Anh Hân giữ vai trò trưởng nhóm, phụ trách xây dựng ý tưởng, hoàn thiện hồ sơ và đưa sáng kiến tham gia dự thi; chiến sĩ Phạm Ngọc Minh Nhật đảm nhiệm phần kỹ thuật, công nghệ lõi và hệ thống điện tử.

“Làm sáng kiến công nghệ không thể chỉ dừng ở ý tưởng mà phải triển khai được trong thực tế. Vì vậy, phần kỹ thuật được chúng tôi tính toán rất kỹ, từ lựa chọn linh kiện đến khả năng vận hành ổn định”, anh Hân chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện, cả hai nhiều lần thức trắng đêm, thử nghiệm, chỉnh sửa liên tục để hoàn thiện sản phẩm. Sau khi hoàn thành phiên bản đầu tiên, nhóm tiến hành lắp đặt, thử nghiệm trên một số xe máy trong đơn vị.

Qua từng lần chạy thử, các hạn chế dần được phát hiện và khắc phục, giúp hệ thống vận hành ổn định hơn, nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm.

“Chúng tôi đã thử nghiệm trên tổng 12 xe trước khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng”, anh Hân nói.

Theo anh Hân, chìa khóa thông minh cho phép phụ huynh kiểm soát thời gian và hành trình di chuyển của con em. Thiết bị được thiết kế kết nối trực tiếp với điện thoại của phụ huynh thông qua một ứng dụng, từ đó giúp theo dõi, quản lý việc sử dụng xe máy một cách chủ động và an toàn hơn.

Anh Hân (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các thí sinh đạt giải Nhất (Ảnh: Hải Long).

“Phụ huynh là người cấp quyền sử dụng. Nếu không được cho phép trên ứng dụng thì dù trẻ có chìa khóa trong tay, xe cũng không thể khởi động”, anh Hân cho biết.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép cài đặt khung giờ sử dụng cụ thể, chẳng hạn chỉ được di chuyển từ 6h đến 7h để đi học; ngoài khoảng thời gian này, xe sẽ tự động không hoạt động dù có chìa khóa.

Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp chức năng định vị, theo dõi hành trình và tốc độ, giúp phụ huynh nắm được con đi đâu, có đúng mục đích hay không, có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông hay không, từ đó kịp thời nhắc nhở, uốn nắn hành vi.

“Thông qua thiết bị này, phụ huynh không chỉ kiểm soát việc đi lại mà còn từng bước hình thành ý thức kỷ luật, chấp hành luật giao thông cho con em mình”, anh Hân nhấn mạnh.

Chia sẻ về quá trình dự thi, anh Hân cho biết, khi sáng kiến của nhóm anh lọt vào top 30 vào vòng chung kết đã tạo bất ngờ và áp lực không nhỏ.

Để chuẩn bị cho phần thuyết trình trước hội đồng giám khảo, anh và đồng đội phải tập luyện nhiều lần tại đơn vị, đồng thời có mặt tại Hà Nội từ một ngày trước khi thi.

“Đứng trước ban giám khảo là các thầy cô, chuyên gia có kiến thức rất sâu, chúng tôi thực sự căng thẳng. Tuy nhiên, khi hoàn thành phần trình bày và nhận được những nhận xét tích cực, cả nhóm đều rất phấn khởi”, anh Hân chia sẻ.

Các thí sinh đạt giải chụp ảnh cùng ban tổ chức (Ảnh: Hải Long).

Khi nghe công bố sáng kiến của nhóm giành giải Nhất, nam quân nhân không giấu nổi xúc động và niềm vui.

Anh tâm sự, bản thân không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thứ hạng cao; việc được góp mặt tại một chương trình lớn, có sự đồng hành của báo Dân trí, Toyota Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông, được trực tiếp trình bày sáng kiến đã là niềm vinh dự và nguồn động viên rất lớn.

“Chúng tôi chỉ hy vọng sáng kiến này có thể góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở người trẻ”, anh Hân nhấn mạnh.

Nói về kỳ vọng trong tương lai, anh Hân mong muốn sáng kiến được hợp tác với các hãng xe máy để từng bước tích hợp thành thiết bị tiêu chuẩn trên các dòng xe mới.

“Nếu làm được, đây sẽ không chỉ là xe máy thông thường mà là xe máy thông minh, giúp phụ huynh quản lý con cái tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh”, anh Hân nói.

Đồng thời nam quân nhân gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí khi tổ chức chương trình ý nghĩa, giúp cho những sáng kiến của các nhóm dự thi như anh có cơ hội phát triển, đến gần với người dân hơn.