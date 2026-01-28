19 tác phẩm được vinh danh tại Sáng kiến An toàn Giao thông 2025

Chiều ngày 28/1, tại Hà Nội, báo Dân trí sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” cho các tác giả đạt giải.

Theo đại diện ban tổ chức, kết thúc ngày thi cuối cùng của vòng chung kết vào chiều qua, cuộc thi đã xác định được 19 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh vào chiều nay.

Đây là các tác phẩm được đánh giá cao dựa trên 5 tiêu chí chấm điểm gồm tính sáng tạo, đổi mới và đột phá; khả năng ứng dụng và phát triển; khả năng thu hút đầu tư; chất lượng báo cáo mô tả hoặc mô hình, bản thử nghiệm; kỹ năng thuyết trình, phản biện của tác giả.

Vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2025 đã diễn ra chiều qua. Tại đây, các tác giả đã có những trao đổi, phản biện với thành viên ban giám khảo về nội dung bài dự thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả chấm thi dựa trên đánh giá độc lập từ 6 giám khảo, gồm Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát giao thông; bà Hoàng Thị Như Quỳnh - Trưởng ban hành chính và Trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; ông Mai Ngọc Túy - Phó Trưởng ban kĩ thuật dịch vụ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; Nhà báo Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học Công nghệ báo Dân trí; TS. Đinh Viết Sang - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BKAI), Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm thuộc 3 nhóm chủ đề "Lướt mạng - Mất mạng", "Điền vào chỗ trống" và "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng", với mỗi chủ đề một bộ giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và các giải khuyến khích.

Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) - các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn góp phần mở ra hướng tiếp cận mới cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam.

Trưởng ban giám khảo - Đại tá Nguyễn Quang Nhật - đánh giá cao chất lượng bài dự thi năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - - Giám đốc Chương trình đào tạo Kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên ban giám khảo - cũng khẳng định các ý tưởng dự thi năm nay rất phong phú, trải dài từ giải pháp kỹ thuật đến truyền thông, trong đó nhiều ý tưởng thể hiện tính sáng tạo cao và có khả năng triển khai, áp dụng ngay vào thực tế.

"Đáng chú ý, ở khía cạnh kỹ thuật, một số nhóm đã xây dựng được sản phẩm mẫu, thử nghiệm demo và có thể vận hành thử. Điều này chứng tỏ các đội thi đã đầu tư nghiêm túc, nhiều công sức cho sản phẩm của mình, với tinh thần chung là hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn khi tham gia giao thông", PGS.TS Đàm Hoàng Phúc chia sẻ.

Danh sách các tác phẩm được vinh danh gồm: - DriveGuard - Ứng dụng cảnh báo nguy hiểm khi lái xe sử dụng điện thoại - nhóm tác giả Nguyễn Quang Nam, Ngô Thị Bích Thu, Vũ Thị Thuý Hà, Lê Thị Ngọc Duyên - Giải pháp học sâu phát hiện người lái xe sử dụng điện thoại và cảnh báo nguy cơ tai nạn nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ - nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú - Hệ thống cảnh báo “Tập trung để sống” – Giải pháp giảm thiểu tai nạn do sử dụng điện thoại khi lái xe (Focus to Live – Smart Anti-Distraction System) - tác giả Nguyễn Ngọc Khuê - Hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái người lái - nhóm tác giả Khoa Minh Trí, Phạm Quang Huy, Trần Quốc Tin, Vũ Minh Quân - Hộp điện thoại thông minh (Safety Box) - nhóm tác giả Chu Tiến Đạt, Ngô Duy Anh, Nguyễn Khắc Phong, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hồng Bảo Trâm, Phùng Thị Mỹ Lệ - Trò chơi "Giao thông an toàn" - chinh phục mọi chặng đường an toàn - tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh - Giải pháp thiết bị cảnh báo điểm mù cho lái xe - tác giả Lý Hoàng Hùng - Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "Vành đai ánh sáng" - nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Lưu - Điểm nhấn Cảnh báo điểm mù - nhóm tác giả Lê Trọng Nguyên, Lê Việt Đức - Hệ thống cảnh báo sớm va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp dành cho xe máy bằng công nghệ Việt Nam (Mã hiệu: BikeADAS) - tác giả Hoàng Anh Tuấn - Hệ thống mô phỏng và tối ưu hạ tầng giao thông hỗn hợp dựa trên công nghệ AIoT - Nguyễn Minh Đức, Trần Quốc Toàn, Lê Vĩnh Thuận, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Vĩnh Thành - Thiết bị cảnh báo điểm mù xe có tải trọng lớn - nhóm tác giả Lê Văn Mạnh, Mai Hoàn Hảo, Trần Văn Lượm - SafeHalo - Mũ bảo hiểm thông minh cảnh báo điểm mù cho người đi xe máy - nhóm tác giả Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Quốc Hoàng, Phạm Thu Phương - Hệ sinh thái điều phối giao thông quốc gia - nhóm tác giả Nguyễn Yến Nhi, Phạm Xuân Thành Hiếu - Biển cảnh báo về độ tuổi được phép điều khiển, mức xử phạt khi giao quyền điều khiển cho người chưa đủ tuổi theo quy định gắn trên xe mô tô, xe gắn máy - tác giả Đường Văn Mạnh - Hệ thống kiểm soát an toàn học đường bằng QR CODE 3 tầng (SafeEduQR) - tác giả Võ Thị Hồng Lê - Đưa môn "Luật Giao thông đường bộ" trở thành môn học bắt buộc ở cấp THCS - tác giả Nguyễn Mai Thủy - Mỗi gia đình quân nhân là một gương sáng trong chấp hành Luật lệ An toàn giao thông - tác giả Hoàng Nghĩa Hiếu - Hệ thống khóa thông minh phân quyền và xác thực độ tuổi điều khiển phương tiện - tác giả Trần Văn Hân