Tỷ lệ cử tri Nghệ An đi bầu cử cao nhất trong 3 nhiệm kỳ vừa qua

Ngày 18/3, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Nghệ An, chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Nghệ An, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh này diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử thực sự dân chủ, công bằng, khách quan, trở thành ngày hội của toàn dân.

Tỉ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Nghệ An đạt 99,86%, cao nhất trong 3 nhiệm kỳ gần đây (Ảnh: Hoàng Lam).

Báo cáo cho thấy, số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Nghệ An đạt tỷ lệ 99,86%, cao nhất trong 3 nhiệm kỳ bầu cử gần đây. Cụ thể nhiệm kỳ 2016-2021 có 97,67% cử tri đi bầu, con số này của nhiệm kỳ 2021-2026 là 98,93%.

Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng: 16/16 đại biểu Quốc hội, đạt 100%; 85/85 đại biểu HĐND cấp tỉnh, đạt 100%; 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,96%. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Ông Nguyễn Khắc Thận khẳng định với địa phương có diện tích lớn, dân số đông, địa bàn rộng và nhiều vùng đặc thù, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình an ninh trật tự vẫn còn những điểm phức tạp thì kết quả trên thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh và cấp xã sẽ ban hành nghị quyết xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức công bố danh sách những người trúng cử.