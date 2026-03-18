Quảng Trị công bố danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu gần 1,2 triệu người, tại 1.512 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Tiến Thành).

Tỷ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 99,88%. Trong đó có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử. Đại biểu có số phiếu bầu cao nhất đạt tỷ lệ hơn 98%.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, thông tin Ủy ban Bầu cử tỉnh này cũng đã hoàn thành việc nộp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm thời hạn quy định.