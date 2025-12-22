Nới rộng khung giờ mở giao lộ ở TPHCM

Ngày 22/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng đã tiếp tục điều chỉnh khung giờ mở giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Trước đó, từ ngày 15/12, giao lộ này chỉ cho phép phương tiện lưu thông trong hai khung giờ 6h-8h và 17h-19h. Tuy nhiên, sau một tuần triển khai, nhiều người dân kiến nghị nên nới rộng thời gian mở giao lộ vào buổi chiều để tránh tình trạng kẹt xe, ùn ứ vào giờ cao điểm.

Cơ quan chức năng đã nới rộng thời gian mở giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tiếp thu ý kiến của người dân, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Ban An toàn giao thông phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp, thống nhất phương án điều chỉnh khung giờ mở giao lộ phù hợp hơn với nhu cầu đi lại thực tế.

Theo đó, khung giờ mở giao lộ vào buổi chiều được nới rộng từ 16h đến 19h, thay vì 17h-19h như trước.

Trước đó, phóng viên Dân trí đã có loạt tin, bài phản ánh tình trạng xe máy đi ngược chiều tại giao lộ này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực này.

Sau phản ánh, cơ quan chức năng đã có những điều chỉnh, thay đổi về thời gian đóng mở giao lộ nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Sau một tuần triển khai, tình trạng xe máy chạy ngược chiều đã giảm rõ rệt, người dân dần hình thành thói quen mới.