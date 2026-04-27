Cảnh sát giao thông kịp thời cứu bé trai bị điện giật ở lễ hội té nước

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội Then Kin Pang (xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị điện giật nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 26/4, cháu H.G.B. (10 tuổi, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ) trong lúc vui chơi tại lễ hội Then Kin Pang (lễ hội té nước) đã không may bị điện giật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do dây điện của một máy rửa xe bị hở, rò rỉ điện trong điều kiện môi trường ẩm ướt.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Lai Châu) gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên đã lập tức có mặt triển khai cứu nạn.

Cảnh sát giao thông kịp thời cứu bé trai thành công (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Nhận thấy cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã nhanh chóng đưa cháu ra khu vực an toàn, phối hợp cùng người dân tiến hành sơ cứu, ép lồng ngực duy trì sự sống cho nạn nhân.

Với tinh thần khẩn trương, không bỏ lỡ “thời gian vàng”, tổ công tác tiếp tục sử dụng ô tô chuyên dụng bật còi ưu tiên đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Phong Thổ, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, quyết đoán của lực lượng CSGT, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi điều trị.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, hành động dũng cảm, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn gần dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng bảo vệ tính mạng người dân trong mọi tình huống.