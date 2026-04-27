Rao bán vé Carnaval Hạ Long trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bị xử lý

Carnaval Hạ Long 2026 là hoạt động thuộc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” diễn ra lúc 20h ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, khách mời nổi tiếng.

Hoạt động công khai rao bán vé concert trên một số hội nhóm facebook (Ảnh chụp lại màn hình).

Ban tổ chức cho biết chương trình hoàn toàn miễn phí, vé được phát hành dưới hình thức vé mời và đăng ký qua đường link chính thức do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số trang, nhóm, tài khoản cá nhân rao bán vé mời với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi vé.

Cơ quan công an nhận định hành vi này ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của địa phương. Lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập, làm việc với một số cá nhân vi phạm, đồng thời xác minh các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng mua bán vé để lừa đảo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần liên hệ các kênh phát hành chính thức như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã, phường hoặc các điểm phát vé miễn phí được công bố. Người dân không nên mua vé từ nguồn không rõ ràng trên mạng để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.